"Estoy corriendo el riesgo": Cris Morena habló de la segunda temporada de "Margarita"

jueves, 24 de octubre de 2024 14:33

El nuevo producto de Cris Morena, “Margarita”, llegó a su fin en la plataforma Max y próximamente terminará de emitir los capítulos en el prime time de Telefe. Pero quienes vieron cómo termina el programa, aseguran que quedaron muchas historias abiertas y que es raro que ese sea el final definitivo de la serie.

Pero hay un problema, Max no accedió a producir una segunda temporada, por el altísimo costo económico que significa hacer este ciclo que no está dispuesto a bajar su calidad. Por lo cual, Cris y su equipo ya estarían buscando nuevos horizontes porque habrá una segunda temporada.

Cris Morena confirmó la información y es probable que este domingo hable del tema cuando vaya al living de Susana Giménez.

“Yo ya estoy escribiendo la segunda temporada. Yo me lanzo porque me tengo una fe total y porque creo que amerita una segunda. La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me haces la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso", aseguró.

"A mí, MAX no me dio el 'ok' ni nada, pero bueno; si no es MAX, será otro", dijo la productora, que estaría buscando un arreglo con Disney+.

Además, la creadora de éxitos como “Chiquititas”, “Casi Ángeles”, “Rebelde Way” y “Floricienta”, entre otros, remarcó que está dispuesta a correr un riesgo económico: “Estoy corriendo un riesgo económico que nadie lo hace. Estoy corriendo un riesgo propio económico”.