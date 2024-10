"Corro desnudo por el Dique": Darío Barassi habló de la FNS

jueves, 24 de octubre de 2024 00:00

Se viene la Fiesta Nacional del Sol, FNS, y ya empieza a generar grandes expectativas en varios sectores. La fiesta de los sanjuaninos se hará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el estadio del Bicentenario y contará con una grilla de importantes artistas nacionales y locales. En este contexto, Darío Barassi compartió un posteo con el dilema que él atraviesa: estar o no estar en la FNS.

El actor se encuentra rodando la ficción “Gutiérrez is mai neim” y esto le complica el escenario para estar presente alguna de las noches. Sin embargo usó su historia de Instagram para alentar a sus seguidores a participar de la fiesta.

"Se viene la Fiesta Nacional del Sol, que es una fiesta espectacular. Si no sabés de qué se trata, googlealo un poco, porque es un fiestón que se hace en mi provincia. Que dura tres días, van artistas de todos lados, se explota todo. Hay ferias artesanales, hay ferias gastronómicas, hay ferias de deporte", comenzó expresando.

El actor destacó que para esta fiesta participan turistas de todo el país que viajan para disfrutar algunas de las noches o ver los shows que suben a los escenarios. Sin embargo él cree que no podrá asistir precisamente por el rodaje de la película que le ocupa casi el 100% de la jornada laboral. "Y no sé, me da rabia, va a ser ahora", lanzó y agregó: "es energía pura, con todo lo que te conté que va a haber. ¿Y por qué yo no voy a estar? ¿Por qué yo no voy a estar? Estoy matado de trabajo. Me quiero matar para ver cómo pasa la agenda para caer".

Barassi reconoció que no sabe si lo logrará: "¿Vos pensás que sí?. ¡Vamos mi hermano, que fiestón se viene!. ¡A romperla toda, punta de espalda!. Yo no sé cómo voy a hacer, pero no sé. Voy a teletransportarme, no sé. Te juro, si soy capaz de apostar, corro desnudo por el dique si veo la forma de poder escaparme para allá".

Finalmente destacó que hará todo lo posible para estar presente pero aún no lo sabe.