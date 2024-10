Karina "La Princesita" compartió un sorpesivo posteo y preocupó a sus seguidores

miércoles, 23 de octubre de 2024 19:08

Karina "La Princesita" decidió abrir su corazón a sus fans y seguidores en redes sociales. En las últimas horas, la cantante de música tropical generó preocupación entre sus seguidores al compartir un sorpresivo posteo.

En su cuenta personal de Instagram, la reconocida cantante encendió las alarmas. En el costado superior derecho de la imagen, escribió: “No sos lo que viviste, no sos lo que te hicieron. ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia?”.

En una segunda historia, Karina compartió una hermosa imagen de un paisaje con mar de fondo y agradeció. “Gracias por tu valiosa charla”, escribió.

Sin embargo, el posteo que más preocupó a sus fans fue una selfie en la que se la veía visiblemente afectada y llorando. “A veces la c*. Soy débil, no la tengo clara ni un poco. Hago lo que puedo y me equivoco un montón”, detalló la famosa.

No es la primera vez que Karina aborda su lucha personal en las redes. En un mensaje anterior, reflexionó sobre las heridas de la infancia y cómo estas pueden marcar a una persona a lo largo de su vida.