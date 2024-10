Murió un famoso y reconocido actor: revelaron inesperados detalles

martes, 22 de octubre de 2024 20:49

Michael Newman, conocido por su papel como el guardavidas Newmie en la emblemática serie "Guardianes de la Bahía" ("Baywatch"), falleció a los 68 años. La triste noticia fue confirmada por su amigo íntimo, el director Matt Felker, quien informó que el actor murió debido a complicaciones cardíacas.

Newman, que había sido diagnosticado con Parkinson en 2006 a los 50 años, luchó contra esta enfermedad durante 18 años. En una entrevista, Newman compartió: “Esta dolencia terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizás no quería, y me ha aportado sabiduría”.

El actor reflexionó sobre cómo su diagnóstico cambió sus perspectivas: “Todo cambió a partir de ese momento. Todas esas cosas que pensaba que iba a hacer con mis hijos y nietos, las fotos que iba a tomar, todos los planes que tenía… se terminaron”.

A pesar de las adversidades, Newman siempre mostró una actitud positiva. “Aprecio mucho los días en que puedo estar en esta tierra con mi familia y mis amigos”, afirmó, transmitiendo un mensaje de gratitud y resiliencia.

