"Liberada la pelada": el impactante cambio de look de Darío Barassi por su nueva serie

martes, 22 de octubre de 2024 15:05

El sanjuanino Darío Barassi sorprendió tanto con su cambio de look como con su nuevo desafío en la ficción. Es el protagonista de la serie policial, con humor absurdo, "Gutiérrez is mai neim" y tuvo que raparse parte de la cabeza. En redes sociales mostró la reacción de una de sus hijas que no dudó en reírse al llamarlo incesantemente "pelado".

“No se te ocurra decirme ‘pelado’", dijo Barassi desde un sillón y no causó más que risas y que la nena no dejara de llamarlo así. "Sos la hija del pelado", le dijo sumando más risas al momento. Junto al video, describió: “Liberada la pelada socialmente, empieza el contenido familiar, pero no apto para sensibles capilares. Este video se llama chanchito colorado”.

En una charla exclusiva con Teleshow sobre su nuevo proyecto, junto a Yayo Guridi, el sanjuanino destacó que “tenía ganas de un desafío grande, salir de mi propia comodidad y con un cambio total de look”.

En la ficción, Barassi encarna a Roberto Gutiérrez, un subcomisario de policía cuya trayectoria profesional estuvo marcada más por sus extravagancias que por sus logros. Con un tono cómico y un enfoque absurdo, su personaje es una clara ruptura con los arquetipos tradicionales del género policial.