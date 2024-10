"Todas esperamos ese Feliz Día Mamá": el emotivo posteo de Lizy Tagliani

domingo, 20 de octubre de 2024 08:19

Este domingo se celebra el Día de la Madre, un momento especial que muchas celebridades decidieron conmemorar con emotivos posteos en sus cuentas de Instagram. Entre ellas, la conductora y humorista Lizy Tagliani destacó por compartir un conmovedor mensaje que resonó profundamente con sus seguidores.

Lizy, reconocida por su carisma y talento, publicó un mensaje emotivo que tocó el corazón de muchos. En su publicación, la actriz reflexionó sobre el significado de la maternidad. Además, es importante mencionar que Lizy Tagliani está viviendo una de las etapas más significativas a nivel personal, disfrutando de una hermosa relación con su pareja y su hijo.

Foto: pareja de Lizy junto a su hijo (Captura Instagram)

"Sin ahondar en algún pasado, me reflejo en tu sonrisa, en esa inquieta curiosidad saltarina que te lleva correteando por la casa. No hay miedos en tus audaces acrobacias, saltando por sobre Justo o Canela; solo hay deseos de vivir tu inocencia en cada instante de tus días. Aquí estamos como familia para cuidar de tus progresos y asegurar que nadie lastime tu derecho a ser un niño como quieras. Que tus días sean de pedalear en bicicleta y tus noches, de sueños mágicos", sostuvo la famosa en su cuenta personal de Instagram.

Luego, sumó: "no sé si lo tengo merecido, pero honraré el rol que me toca. Que digan lo que quieran sobre cómo lo hago, porque ser tu madre es un diploma que guardas para que, en alguna charla lejana, me agradezcas algún momento y me reclames alguna falla. Quizá con una rosa en tu mano me entregues una carta con las palabras que te salgan, tu firma, algún dibujo y un final con un "feliz Día de la Madre".

Por último, indicó: "Te amo, hijo. No sabía que se podía amar tanto, y de alguna manera hoy entiendo el amor de mi mamá, tu abuela, que desde algún lugar estará diciendo: "Qué orgullo me da verte acompañando el crecimiento del Tati. Las madres que han pasado, las que estamos y las que vendrán, todas esperamos en el tercer domingo de octubre ese ¡FELIZ DÍA MAMÁ! PD: El de la foto es @sebasnebot, no soy yo, ¡jajajaja!"