"Paciente, dedicada y amorosa": Barassi conmovió a todos con su dedicatoria en el Día de la Madre

Este domingo, en el Día de la Madre, numerosas celebridades se volcaron a las redes sociales para dedicar emotivos mensajes a sus seres queridos. Entre ellos, el sanjuanino Darío Barassi se destacó al compartir un conmovedor posteo a su esposa, dejando a sus seguidores profundamente emocionados.

"La definición de ser madre queda ínfima al lado de lo que sos y haces todos los días. Son tu prioridad nuestras hijas, primero ellas después el mundo. Y es tan lindo que seas así. Paciente, dedicada, musical, amorosa, dulce, inteligente, con límites sanos, recta pero tierna, lo haces demasiado bien. Uno aprende con sus hijos este rol y proceso, vos no, venías con el manual instalado de nacimiento, sino no se entiende", detalló el sanjuanino en su cuenta personal de Instagram.

Foto: captura redes sociales

Posteriormente, indicó: "Te amamos mamá, mucho te amamos. Feliz día mujer divina y madre modelo. Lo que me enamora verte siendo madre no lo puedo explicar. Me da orgullo, tranquilidad, confianza y placer. Te llenaremos de regalos como corresponde, te haremos reír y estar repleta de amor. Menos no te mereces".



"Como las vestís, como sacas piojos, como cortas uñas, lo mala q sos contando historias, lo buena que sos cantando y conteniendo. SOS refugio para nuestras crías gorda, ellas sabiendo que vos existís y estás les es suficiente para llevarse el mundo puesto. Feliz día mujer de mi vida. Sigamos en esta que nos va bárbaro", cerró.