Muerte de Liam Payne: Zayn Malik tomó una tajante decisión

domingo, 20 de octubre de 2024 00:00

La muerte de Liam Payne sigue sacudiendo al mundo del espectáculo internacional. El cantante falleció el miércoles pasado tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. A días de su partida, uno de sus ex compañeros de One Direction tuvo un gesto para con él y tomó una determinante decisión.

Zayn Malik suspendió su gira por Estados Unidos, programada llamada “Stairway to the Sky”. En un comunicado que emitió a través de sus redes sociales, Malik confirmó: “Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, tomé la decisión de posponer la gira en Estados Unidos del tour Starway to the sky”.

El cantante de “Pillow Talk” tenía previsto una serie de conciertos en San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Washington D.C. y Nueva York. Todos serían reprogramados para el 2025: “las fechas se están reprogramando para enero y tan pronto como todo esté listo en los próximos días... Todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas”.

“Los quiero a todos y gracias por su comprensión”, finalizó ese comunicado oficial con la confirmación de la suspensión de su gira.

Paralelamente a través de sus redes sociales, Malik compartió un emotivo posteo dedicado a su amigo. El intérprete de “I Don’t Wanna Live Forever” eligió una foto retro para homenajear a Liam Payne.

Junto a esta se puede leer: “Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta de que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por haberme apoyado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”.

Luego agregó: “Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora. Y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto daría por un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón, para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano”, cerró su escrito.