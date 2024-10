Una ex GH hizo una fuerte denuncia y dejó a todos en shock: ¿Qué pasó?

miércoles, 2 de octubre de 2024 00:00

Flor Regidor alcanzó una notable popularidad tras su paso por el programa Gran Hermano (Telefe). Aunque se unió a la competencia en una etapa avanzada, rápidamente logró ganarse el corazón de los seguidores con su carisma y autenticidad.

Su historia de amor con Nicolás Grosman, que culminó en una separación, resonó profundamente con el público, quienes se mostraron solidarios durante este difícil momento. Visiblemente conmovida por la ruptura, recibió un cálido apoyo que reforzó su conexión con los fans. Sin embargo, la exjugadora dejó a todos en shock al realizar una fuerte denuncia en redes sociales.

Flor notó que alguien, cuya identidad no reveló, estaba utilizando su cuenta de Netflix. "Alguien me está usando el Netflix y no me acuerdo a quién le di la contraseña. Solo te digo que estás mirando series de mí...", resaltó.

Esta revelación desató especulaciones entre sus seguidores, que no tardaron en comentar: “¿Estará mirando Atypical?”, “Seguro es el infiel”, “Métete y cámbiale el capítulo”. La situación sorprendió a sus fans en vilo, que siguen apoyando a la joven en cada una de sus decisiones.

