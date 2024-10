El sincericidio de Lali sobre Pampita: “hay que tener huevos para...”

miércoles, 2 de octubre de 2024 13:59

Lali Espósito acudió a una entrevista radial para promocionar su nuevo material y le consultaron sobre uno de los temas del momento: la separación de Carolina “Pampita” Ardohaín y Roberto García Moritán.

La cantante salió a bancar a la modelo: “Hay que tener huevos para engañar a semejante minón. Pampita, estamos con vos en todas. Yo la amo y la voy a defender siempre”.

Entonces le recordaron que en una entrevista Pampita había elegido a Lali como la mujer con la que pasaría una noche de sexo, si le gustaran las mujeres. “Ella es súper heterosexual, tengo entendido, no como yo. Le dijeron si tuvieras que elegir una mujer y ella dijo ‘Lali’. Yo encantada", reconoció la cantante.

“Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba… No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero... si hay que apostar... ¿La viste bailando en el escenario? No, no, diosa”, dijo Carolina durante una entrevista en un canal de streaming en enero de este año.

“Che, díganle a Pampa que yo re toy eh”, le contestó Lali y completó la idea con una sola palabra: “Diosaaaa”.