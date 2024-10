"Lamento no haber podido salvarte": el adiós de la hermana de Liam Payne

sábado, 19 de octubre de 2024 15:26

"Lamento no haber podido salvarte". Con esas palabras, la hermana de Liam Payne expresó su dolor en las redes sociales por la muerte trágica. El músico, ex integrante de One Direction, falleció el miércoles pasado tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo, durante una visita que estaba haciendo en Argentina.

En las últimas horas, su hermana, Ruth Gibbins, publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram donde acompañó con una serie de imágenes y dejando en claro el profundo dolor que hace difícil de entender lo ocurrido.

"No siento que este mundo haya sido lo suficientemente bueno y amable contigo", expresó la joven en inglés y luego agregó: “Liam, mi cerebro está luchando por comprender lo que está pasando y no entiendo a dónde te has ido”.

“A menudo, a lo largo de los últimos años, te has esforzado mucho para superar todo lo que te estaba ocurriendo... Solo querías ser querido y hacer feliz a la gente con tu música”, señaló la joven sobre el músico de 31 años.

“Lamento no haber podido salvarte. Te amo... cómo te extraña mi corazón”, lamentó en otro fragmento del texto en el que también se refirió a Bear, el hijo de Liam y Cheryl Tweedy, afirmando que cuidarán de él y que siempre sabrá cuánto su padre lo adoraba.