Video: los participantes de Bake Off Famosos se plantaron y se negaron a cocinar

Este jueves, los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) sorprendieron a todos al negarse a cocinar y hacer un contundente pedido ante la conductora, Wanda Nara. En un giro inesperado, los siete competidores se plantaron en el centro de la carpa y expresaron su desacuerdo con las condiciones impuestas por la producción.

El tenso momento ocurrió tras el anuncio de Wanda, quien les comunicó que era hora de comenzar el desafío. Sin embargo, los participantes, preocupados por la falta de tiempo, decidieron no cocinar hasta que se les otorgara un plazo más razonable. "No vamos a cocinar si no nos dan más tiempo", resaltaron, generando sorpresa.

¡Piquete! Los famosos de #BakeOffFamosos se negaron a cocinar e intentaron negociar con Wanda Nara



Mirá #BakeOffFamosos con Kennys Palacios y Anto Arboscelli



— Bake Off Famosos (@BakeOffAR) October 18, 2024

“No arrancamos”, afirmó uno de los competidores, resaltando la necesidad de más tiempo para preparar sus creaciones.

Frente a la situación, todos los jugadores decidieron quedarse sentados en señal de protesta, lo que llevó a una intensa negociación con la producción. Después de un breve intercambio, lograron un resultado positivo: se les otorgaron 20 minutos adicionales para completar sus preparaciones.