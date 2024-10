Murió una famosa actriz y los detalles sorprendieron a todos: ¿Qué pasó?

viernes, 18 de octubre de 2024 11:50

Mitzi Gaynor, estrella de los musicales de Hollywood en la década de 1950, murió a los 93 años por causas naturales, según informó su equipo. La actriz, cantante y bailarina fue más conocida por su papel como la enfermera Nellie Forbush en South Pacific.

"Durante ocho décadas, entretuvo al público en el cine, la televisión y en el escenario... Fuera del escenario, fue una mujer vibrante y extraordinaria, una amiga leal y cariñosa, y una persona cálida, graciosa, muy divertida y completamente maravillosa", escribieron en X.

Gaynor tuvo papeles destacados en "There's No Business Like Show Business" en 1954 junto a Ethel Merman y Marilyn Monroe, y en las películas de 1957 "Les Girls" con Gene Kelly y "The Joker Is Wild" con Frank Sinatra.

El año anterior había protagonizado "Anything Goes" con Bing Crosby y Donald O'Connor, cantando la canción principal de Cole Porter.

Fuente: con información de El Mundo