El padre de Liam Payne visitó el santuario de los fans en la puerta del hotel donde murió el artista

viernes, 18 de octubre de 2024 19:00

El miércoles, el mundo del entretenimiento lamentó la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer del tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina. Su padre, Geoff Payne, llegó al país para gestionar la repatriación del cuerpo. Primero visitó la Morgue Judicial para reconocerlo y luego se reunió con la fiscalía que investiga el caso. Al llegar al hotel, visito un santuario que hicieron los fans del artista en la puerta el hotel donde falleció.

Geoff fue visto saliendo de un hotel en Buenos Aires, acompañado por seguridad. Después de reconocer el cuerpo, se trasladó a Casa Lucía, donde se hospeda, y luego a CasaSur, el hotel donde falleció su hijo, para recoger sus pertenencias. La familia de Liam emitió un comunicado expresando su profundo dolor y pidiendo privacidad en este difícil momento.

El comunicado de la familia

Horas después de enterarse de la noticia, la familia de Payne emitió un comunicado en el que expresaron su profundo dolor: “Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio durante este horrible momento”, dice el mensaje compartido por el medio británico The Sun.

La conexión de Liam con sus padres fue clave para mantenerse centrado en un entorno tan vertiginoso como el de la industria musical. Cuando se estrenó la película de la banda, llamada This Is Us, hablaron los miembros del clan Payne y las palabras del padre hoy resuenan con más fuerza: “Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque ha visto más del mundo que yo”.