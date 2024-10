Nati Jota y Julián Serrano recibieron críticas por sus palabras sobre la muerte de Liam Payne: ¿Qué dijeron?

jueves, 17 de octubre de 2024 17:19

La comunicadora Nati Jota y el actor Julián Serrano se explayaron en redes sociales tras la muerte del ex One Direction, Liam Payne, fueron ampliamente criticados por los usuario.

El fallecimiento del cantante Liam Payne generó consternación entre sus fanáticos y figuras del mundo del espectáculo. A los 31 años, el músico británico cayó de un tercer piso en un hotel de Palermo y los famosos mostraron sus respetos en redes sociales.

Sin embargo, las palabras no fueron recibidas de la mejor manera. Un claro ejemplo fue el posteo de Nati Jota: “Para muchos, seremos siempre el lugar donde se mató su ídolo”, comenzó la comunicadora al hacer referencia a la mirada de los extranjeros sobre Argentina.

“No puedo creer lo de Liam Payne. Nunca fui seguidora, pero las muertes jóvenes de gente que ‘debería ser feliz’ según presionamos de afuera, porque vivimos subestimando los problemas de los ‘exitosos’, me dejan mal”, concluyó la conductora.

Aunque la intención de la presentadora era referirse a la sociedad y las presiones que se ejercen sobre las personas “con éxito” para que “sean felices”, los usuarios de redes sociales realizaron su descargo.

Comentarios como “Redacción a marzo”, “Primero no entendí y después tampoco”, “No se entiende nada de lo que escribiste Natalia”, “Mirá que yo no pongo ninguna coma, pero se me entiende todo. Vos ponés comas como el ort*” y “Sí reina tal cual, ni idea”, fueron solo algunas de las respuestas.

De la misma manera, el ex novio de Oriana Sabatini, Julián Serrano recibió duras críticas por hacer “autorreferencia” con el fallecimiento del artista. El actor habló sobre cómo le afectó el accidente.

“Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D (One Direction), con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. QEPD (Que en paz descanse)”, escribió Serrano junto a un corazón roto.

Si bien el intérprete recibió algunos mensajes de consuelo, una gran parte de los cibernautas se mostraron en contra de su opinión.

“Con razón Oriana Sabatini te dejó", “Lpm pensar que yo era fanatica tuya q vergüenza” -esta respuesta alcanzó los 13mil “likes”-, “Condolencias a la familia Serrano”, “Oriana sabatini pasando de vos a un campeón del mundo es el mejor UPGRADE de la historia”, comentaron.

“Mejor seguí googleando que es el comunismo que eso es lo tuyo, Julián” y “el loco queria que sepan que es su cumpleaños”, fueron algunas de las respuestas destacadas.