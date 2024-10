El fuerte testimonio de una vecina tras la muerte del ex One Direction: ¿Qué dijo?

jueves, 17 de octubre de 2024 00:03

El músico británico Liam James Payne, conocido por su paso en la famosa boy band One Direction, falleció tras caer desde el tercer piso del hotel, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La trágica noticia ha dejado a sus fanáticos y a la comunidad en estado de shock.

Una vecina del lugar, la reconocida figura Galia Moldavsky, se encontraba en las cercanías y reveló contundentes declaraciones sobre lo ocurrido. “Vivo aquí cerca y me avisaron", afirmó. En la misma línea, subrayó: "Al llegar, encontré la cuadra cerrada y la presencia del SAME. Empezó a llegar la prensa, pero no vi mucho más”, resaltó la joven a los micrófonos de TN.

La hija del reconocido humorista Roberto Moldavsky resaltó que comenzaron a llegar muchos seguidores que quieren saber qué pasó. "A quienes he preguntado, me han confirmado la noticia, pero no sé mucho más que eso. Acabo de bajar porque sentí el movimiento”, agregó.

La noticia conmovió a todos los seguidores del cantante, ya que Liam cosechó cientos de seguidores con su paso por la reconocida banda One Direction. En las redes sociales dejaron cientos de mensajes recordando al artista.