"No abusemos...": el pedido de Lizy Tagliani a "La Peña de Morfi" por el día de la Madre

El próximo domingo es el día de la Madre y Lizy Tagliani compartió el sincero pedido que le hizo a la producción de "La Peña de Morfi" (Telefe), el programa que conduce con Diego Leuco.

Disfrutando de su nueva etapa como mamá de Tati, su hijo adoptivo, la conductora dijo en su programa de radio "Arriba Bebé". "Ya le dije a La Peña: "por favor, con el día de la Madre, seamos cautos", contó

Y agregó: "¿Me lo merezco?: sí. ¿Seré buena madre en algún momento?: no lo sabemos. ¿Estoy cumpliendo ese rol?: sí. ¿Me encanta identificarme con el género femenino?: sí. Pero no abusemos del homenaje a mi día de la Madre por primer día de la madre. Inventemos el día de la familia adoptiva... de la mamá trabuca. No abusemos".

Lizy, fiel a su estilo, empatizó con una embarazada: "Si yo estuve 9 meses vomitando el hígado, con la "pata hinchaen da" y los tobillos inflados. Que me dicen que estoy flaca o que estoy gorda. Venir acá... Me voy al hospital, grito como una condenada... Nace el pendejo, llora y todo. Prendo la tele el domingo, mi primer día de la Madre y le están haciendo un homenaje a un señor que es mamá...". El panel estalló en risas por su afirmación que en redes sociales desencadenó decenas de mensajes de apoyo.