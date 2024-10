Muerte del ex miembro de la banda One Direction: cómo encontraron su cuarto de hotel

miércoles, 16 de octubre de 2024 20:18

El cantante Liam Payne, ex miembro de la banda One Direction, falleció tras caer de un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires. El artista visitó el país a principios de mes para sorprender a su ex compañero de la boyband Niall Horan, que se presentó en Argentina el pasado 2 de octubre.

Liam, de 31 años, cayó del tercer piso del hotel Casa Sur de Palermo ubicado en Costa Rica al 6000, y se hospedaba en la habitación número 10.

Fuentes policiales difundieron el estado en el que se encontraba la habitación en la que se hospedaba el cantante. En la primera imagen se puede ver la pantalla de un monitor destruida, objetos tirados y copas de champaña a medio llenar.

Foto: captura Noticias Argentinas

En lo que pareciera ser una mesa de luz, restantes de lo que sería un medicamento, un paquete de jabón, vasos, restos de polvo blanco sin identificar, papel aluminio y la tapa de una lata de bebida.

En la bañera se encontraron aún más restos de aluminio quemado.

Foto: captura Noticias Argentinas

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la Comisaría 14B recibió el llamadoa las 17:04, desde el alojamiento. En la comunicación informaron que el británico cayó hacia el patio interno del lugar.

Asimismo, Crescenti aseguró que cuando el personal de emergencia llegó a la escena, “no hubo posibilidad de hacer nada”, se encontraron con “lesiones gravísimas compatibles con el accidente”.

Foto: captura Noticias Argentinas

“Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo” explicó Crescenti y remarcó que “esperan las pericias” para saber en detalle cómo ocurrió el accidente fatal.

Según el parte oficial, el llamado al 911 informó “sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.