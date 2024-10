"Fin": De Brito reveló un importante anuncio sobre el futuro de un programa

miércoles, 16 de octubre de 2024 00:00

El Cantando 2024 no logró convencer al jurado y se encuentra en su etapa final. El programa, que cuenta con la participación de famosos, no cautivó al público y no alcanzó las mediciones de rating esperadas por la producción.

En este contexto, el conductor de LAM (América TV), Ángel De Brito, hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidores. Este martes, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de X: “Se termina un programa. Fin de una era”. Hasta el momento, no ha ofrecido más detalles, lo que ha generado una gran intriga entre sus seguidores.

Es importante destacar que la producción ha explorado diversas estrategias para revertir la complicada situación actual. Entre ellas se contemplaron cambios de conductor e incorporaciones de otros famosos con seguidores significativos. Sin embargo, estas medidas no habrían dado resultados positivos y podrían haber contribuido a la inminente cancelación.

Aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la producción, por lo que resta esperar qué decisiones se tomarán en los próximos días.