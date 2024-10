"Estoy agotada...": Juana Repetto compartió el difícil momento que transita con su hijo

miércoles, 16 de octubre de 2024 00:00

Juana Repetto, reconocida por su activa presencia en redes sociales tras compartir las luchas diarias de ser madre de dos niños pequeños. En esta oportunidad, la famosa habló particularmente de su hijo menor, Belisario.

La actriz reveló que Belisario está en la transición de dejar los pañales y resaltó: “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo”. En la misma línea, agregó: "Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó y mi casa es un quilombo".

La mujer sumó que está agotada de lavar pantalones y subrayó: "Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que el control de esfínteres le está generando más necesidad de apego”. También aseguró que “cada vez estoy con menos energía, cada vez más cansada”.

Por otro lado, la mujer indicó que intenta acompañar a su hijo en esta compleja etapa, pero se le complicó mucho. "No me preocupa cuánto tarde en aprender a ir al baño”, aseguró. Y agregó: “Bueno, me largué a llorar hablando a un teléfono. Tranquilas, hoy tengo terapia”.