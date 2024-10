“Me dejó plantada otra vez”, la reacción de Coy Scaglione sobre Furia

martes, 15 de octubre de 2024 00:00

La noche del Cantando 2024 en América TV estuvo marcada por un divertido, aunque agridulce momento protagonizado por Coy Scaglione, quien se quejó de la ausencia de su hermana, la enigmática Furia. Con un tono entre resignación y humor, Coy expresó: “Me dejó plantada otra vez”. La participación de Furia siempre ha sido un tema candente en el programa, y su falta generó decepción entre los seguidores.

A pesar de la ausencia de su hermana, Coy agradeció a los "furiosos", los fanáticos leales de Furia que la acompañaron esa noche, diciendo: “Gracias a todos los que vinieron. Son lo más”. La conexión entre las dos hermanas ha sido uno de los ejes narrativos del programa, lo que intensificó el interés del público por su relación.

Flor Peña, la conductora del ciclo, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre la situación: “Cuando me dijeron que iba a estar, dije: listo, la voy a conocer a Furia, se va a pelear con el jurado... Pero no, no quiso”. Este juego de palabras entre risas dejó entrever las expectativas que el público y el equipo de producción tenían sobre la llegada de Furia.

Coy explicó que la ausencia de su hermana se debe a problemas legales que la tienen muy preocupada. “Está furiosa porque no quiere que usen su nombre. Está haciendo descargos y demandas”, afirmó. La tensión aumentó recientemente cuando Furia descubrió que su imagen fue utilizada sin consentimiento en una campaña publicitaria, lo que llevó a una nueva denuncia.

A pesar de esta situación, Coy compartió una primicia: “Furia va a venir por Nico (su acompañante). Me prometió que te ama a vos”, refiriéndose a Flor Peña. La esperanza de una futura aparición de Furia sigue viva entre los fans y el equipo del programa.

El clima se volvió más candente cuando Coy mencionó un conflicto entre Furia y ciertos medios, en particular con el programa LAM de América TV. “A mí me contaron que Furia está peleada con la prensa de América, especialmente con LAM”, insinuó, sugiriendo una larga disputa con Ángel de Brito y su equipo. Sin embargo, Coy se mostró optimista: “Todo pasa, chicas, amíguense. Somos poquitos”.

Con un aire conciliador, Coy expresó su deseo de ver a su hermana en el programa. “La queremos en América. La queremos acá”, agregó Flor, reflejando el anhelo tanto del equipo como del público por una reconciliación y una futura participación de Furia en el show.

La ausencia de Furia no solo generó risas y comentarios, sino que también dejó a los seguidores con la expectativa de un eventual regreso y una resolución a los conflictos que han marcado la vida de Scaglione. ¿Veremos pronto a Furia en el escenario del Cantando 2024? Solo el tiempo lo dirá.