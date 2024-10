Dalia Gutmann habló de su lucha contra el cancer: "Tenía un tumor muy chiquito"

lunes, 14 de octubre de 2024 00:00

Dalia Gutmann, la humorista argentina, compartió su experiencia con el cáncer de mama en el programa "Almorzando con Juana". Relató cómo, durante un viaje a Perú, se encontró un bulto en su seno. Actuó rápidamente al contactar a su ginecólogo y hacerse estudios, lo que le permitió detectar un tumor muy pequeño.

En su testimonio, Gutmann mencionó: “Y sí, y tenía un tumor muy chiquito, porque en una mamografía que me había hecho el año anterior todavía no lo había detectado”. Agradeció haberlo detectado a tiempo, ya que luego tuvo que tomar medicación durante cinco años, pero enfatizó que lo más importante es estar viva.

La humorista también destacó que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Comentó que muchas mujeres enfrentan esta enfermedad y que, aunque parece haber más casos, esto podría deberse a una mayor conciencia sobre la detección temprana.

Por último, Gutmann advirtió sobre la naturaleza del cáncer, que muchas veces no presenta dolor. Dijo: “La verdad es que tiene algo muy loco el cáncer que es que no te duele nada”. Subrayó la importancia de no ignorar los síntomas y de realizarse los exámenes médicos necesarios.