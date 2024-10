Mirtha Legrand le preguntó a Benjamín sobre la separación de Pampita: ¿qué respondió?

domingo, 13 de octubre de 2024 15:12

Contundente y muy respetuoso. Así se mostró Benjamín Vicuña en "La Noche de Mirtha" cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre la reciente separación de su ex pareja, Carolina "Pampita" Ardohain, y su marido Roberto García Moritán. La situación generó un ambiente tenso, ya que el actor chileno se mostró reacio a comentar sobre la intimidad de Pampita.

Desde el inicio de la velada, Mirtha abordó el tema con insistencia, preguntando a Vicuña cómo veía la separación. "No me meto. Los protagonistas son ellos", respondió el actor de 45 años, intentando desviar la atención de la controversia.

La anfitriona, sin embargo, continuó presionando, compartiendo que había estado con Pampita recientemente en un evento y la había visto radiante. "¿Qué pensás de la separación de Pampita?", volvió a preguntar, generando una reacción de sorpresa en Vicuña. Ante su respuesta evasiva, Mirtha insistió: "Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?".

Al mencionar a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, Vicuña afirmó que estaba presente en sus vidas y que todo seguía en una dinámica mixta. Sin embargo, Mirtha no se detuvo ahí, recordando un encuentro en el que había observado a Pampita y a García Moritán en una situación aparentemente cariñosa. "Parecían estar en una buena relación. ¿Qué pasó después?", preguntó, a lo que Vicuña reiteró su posición: "No sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así".

A pesar de la insistencia de Legrand, el actor se mantuvo firme en su decisión de no profundizar en el tema, afirmando que Pampita es una buena madre y que eso es lo más importante para él. "Está bien. Ella es muy amorosa", comentó Mirtha antes de que Vicuña cerrara el tema.

La conversación dejó claro que, a pesar de la curiosidad sobre la vida personal de Pampita, Vicuña prefiere mantener la privacidad de su ex pareja y sus hijos.