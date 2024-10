Todo blanqueado: una foto confirmó la relación entre ‘la China’ Suárez y un cantante

sábado, 12 de octubre de 2024 00:00

Después de la reciente entrevista que Lauty Gram ofreció a "Socios del Espectáculo", donde profundizó sobre su relación con Eugenia "la China" Suárez, el cantante finalmente confirmó su noviazgo al publicar una foto en historia de Instagram acompañada de dos emojis de corazones.

Lauty compartió con sus seguidores el momento especial que vive con Eugenia, mostrando una imagen de ambos disfrutando del sol mientras posan para la cámara. Además, agregó música a la foto con su romántica canción "Qué onda bebé".

A finales de septiembre, Lauty había sido claro sobre su relación con la China, diciendo: "No me gusta estar en todos lados o figurar, porque nunca he sido de ese tipo. No siento la necesidad de subir una foto con ella o hacer un video". En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, también mencionó que aún no era el momento para hacer pública su relación, aunque estaban juntos. Pero finalmente, llegó el día en que decidieron hacerlo.