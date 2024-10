"Tengo miedo, obvio": la Negra Vernaci comenzará quimioterapia

sábado, 12 de octubre de 2024 00:00

Elizabeth "La Negra" Vernaci sorprendió a sus oyentes al revelar que está atravesando un difícil momento de salud. En su programa radial, la conductora confesó que le extirparon un tumor maligno y que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Con su característico humor y sinceridad, Vernaci expresó: "Es una verga, me quiero matar", pero rápidamente aclaró que no tiene intenciones de darse por vencida. La conductora se mostró consciente de la complejidad de la situación y de los desafíos que se le presentan, pero aseguró que enfrentará esta nueva batalla con la misma fuerza y determinación que la caracteriza.

“Gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Sin embargo, por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a hacer quimio", afirmó Vernaci, aliviada por la cirugía. Sin embargo, reconoció que la quimioterapia es un proceso duro y lleno de incertidumbres.

“Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes, yo no sé lo que me va a pasar a mí. ¡No tengo idea! Es la primera vez que no tengo idea de lo que me va a pasar”, expresó mostrando su vulnerabilidad y sus miedos.

Luego agregó: “No sé con qué me voy a encontrar de mí, o con qué parte mía me voy a vincular. Seguramente me ponga mucho más vulnerable, que es algo que yo no me permito mucho y no está dentro de las cosas que hago, no vendré a trabajar varias veces”.

A pesar de los efectos secundarios que puede traer consigo el tratamiento, la locutora aseguró que continuará trabajando y llevando adelante su vida lo más normalmente posible. “No sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean. Quiero transmitir que, con la quimio, lo que uno sabe es que con los efectos colaterales horribles, que te debilitan, te bajan las defensas y te hacen caer el pelo; son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas”, señaló.

“Son dos meses en los que vamos a tener que bailar y cuando hay que bailar yo el cuerpo nunca lo saco. Yo bailo”, afirmó, demostrando su espíritu luchador y su deseo de seguir adelante.

La noticia de la enfermedad de Vernaci generó una gran conmoción entre sus seguidores, quienes le han brindado su apoyo y cariño incondicional. La conductora se ha convertido en un símbolo de lucha y esperanza para muchas personas que enfrentan situaciones similares.