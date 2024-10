Casamiento y Navidad: Yuyito González habló de los planes a futuro con Javier Milei

sábado, 12 de octubre de 2024 00:09

La conductora Yuyito González sigue compartiendo detalles sobre su vida en pareja con el presidente Javier Milei, y recientemente reveló que están planeando un evento muy especial. Durante una transmisión en vivo, Yuyito insinuó un posible casamiento, dejando a todos expectantes.

En el programa "Empezar el día" de Ciudad Magazine, la exvedette mostró imágenes alusivas a ceremonias y fiestas de bodas, comentando con entusiasmo: "Tengo para mostrarles esto, miren qué amor. ¿Tenemos torta de bodas? ¿Alianzas, por ejemplo?". Con un tono festivo, continuó: "Como dicen los chicos hoy, se vienen cositas nuevas", mientras en la pantalla aparecían fotos de una pareja de muñecos de torta y un pastel decorado con la palabra 'love'.

Aunque no ofreció detalles específicos ni una fecha, no dudó en dedicar un mensaje a sus críticos: "Esto es... un poquito dedicado para el club de haters", afirmó con una sonrisa.

Los planes de Yuyito y Milei para las fiestas

Yuyito no se detiene al hablar de su relación con Milei en su programa de espectáculos y actualidad, donde compartió sus planes para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. "Pasamos el 24 con mis hijos, y ellos tienen otros planes para el 31 y el Año Nuevo", explicó.

Sin embargo, se apresuró a aclarar: "Este año voy a estar con él (Milei) en todas las fiestas". Para dejar claro su compromiso, añadió: "No me voy a desprender de él. Pasaré las dos fiestas con Javier, estemos donde estemos. No me voy a despegar ni un minuto. Comenzaré el 25 abrazada...". Al final, mencionó que aún no tienen nada definido y que lo decidirán juntos.