Wanda Nara reveló el nombre de uno los finalistas de Bake Off Famosos

viernes, 11 de octubre de 2024 14:40

Bake Off Famosos, el exitoso programa de Telefe, se consolidó como el favorito del canal para liderar el rating. Con una sólida audiencia en su franja horaria, los seguidores ya tienen a sus competidores preferidos. Sin embargo, la conducción de Wanda Nara estuvo en el centro de la atención, no solo por su carisma, sino también por un reciente “spoiler” que dejó a todos en shock.

No es la primera vez que Nara filtra información sobre el reality, pero en esta ocasión, reveló el nombre de uno de los finalistas, lo que provocó la reacción de la producción y de los fans. Antes de que el programa saliera al aire, Wanda solía compartir detalles en sus redes sociales que no debían ser vistos hasta el estreno. Este hecho, aunque no quedó registrado formalmente, fue captado por un seguidor durante un vivo de Instagram, quien luego lo contó en TikTok.

Noticias Relacionadas Los inesperados detalles de las supuesta infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson

El influencer Hugo Orlando destacó la situación: “La caga... a pedos a Wanda Nara. Estaba con El Calle (Callejero Fino) y empezó a transmitir un vivo de Instagram. Para los que no saben, el programa está grabado con anticipación”, comentó.

Los seguidores más atentos se dieron cuenta de que Wanda estaba presente en la grabación de uno de los episodios finales. Al ver al participante, dedujeron rápidamente que se trataba de un finalista. Ante la situación, la producción de Bake Off se molestó y le pidió a Wanda que cortara el vivo, pero ella se negó a hacerlo.

“Así que, en un momento, El Calle dijo que él es finalista. La retaron a Wanda y lo tuvo que cortar”, concluyó el influencer.