"Fue muy fuerte lo que vivimos": Jimena Barón reveló su experiencia con Milton

viernes, 11 de octubre de 2024 00:00

Fue a pasar unos días de descanso y disfrute con su familia y terminó viviendo por primera vez la experiencia de sentir el paso de un huracán de cerca. Jimena Barón está en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, hasta donde llegó para cumplirle el sueño a su mamá, Gabriela, de conocer los parques temáticos de Disney. Junto a ellas viajó también su hijo Morrison, fruto de su vínculo con Daniel Osvaldo, y su hermana Isabel. Si bien el miedo protagonizó sus últimos posteos en las historias de Instagram de la mano del huracán Milton, este jueves el escenario fue otro, completamente distinto.

La cantante y actriz de 37 años compartió varias publicaciones donde le habló a los que estaban preocupaos y agradeció a quienes le dedicaron oraciones para su protección. "Estamos bien. Ayer nos dijeron que se iba a volar el techo, que es como una red para que no pasen los animales, los bichos porque acá hay mucha fauna", comenzó contando en un video donde mostró ese patio tras el paso del huracán. En las imágenes se ve que el techo sigue intacto sin haberse volado.

"Somos positivos y confiábamos que íbamos a estar todos bien. Estábamos asustados sabiendo que iba a pasar un huracán por arriba. Pero no se voló el techo, no pasó nada", agregó subrayando que "a las 2 de la mañana hubo un movimiento muy fuerte con mucha lluvia pero no se cayó nada, ni una rama. Acá en Orlando no pasó nada grave y estamos contentos".

Luego escribió unas palabras donde reveló que "fue muy fuerte lo que vivimos anoche". "Confiábamos en que todo iba a estar bien, pero la incertidumbre de la naturaleza fue una experiencia tremenda. Tuvimos mucha suerte de que no nos haya pasado nada, hay lugares muy cerca que quedaron destruidos", reveló.

Luego destacó: "Gracias Dios, que tanto te rezamos y gracias a toda la gente que nos llamó y escribió constantemente para hacernos el aguante mientras nos pasaba este huracán por arriba".

El sueño cumplido de su mamá

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón publicó este miércoles el gran momento que vivió compartiendo con su familia. “Querido Disney: nos diste días que no vamos a olvidar jamás en la vida. Fuimos mágicamente felices, como lo somos gracias a tus películas, juegos y música desde que nacimos”, comenzó el posteo que acompañó con una serie de fotos y videos de los momentos más significativos de la semana.

“Este viaje fue un sueño que tuvimos siempre, gracias. Perdón por los gritos de cancha, los bailes exóticos y los llantos. Es que estábamos muy felices y somos así. De nuevo, gracias”, destacó en las líneas que acompañó especialmente con fotos de su madre muy feliz. “A mi hermosísima familia también. Soy muy afortunada de tenerlos y de haber nacido en una tan libre y divertida. Los amo”, destacó.