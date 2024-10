“¿Por qué te arruinás?”: el nuevo look de la China Suárez generó críticas de sus seguidores

jueves, 10 de octubre de 2024 00:00

Eugenia "la China" Suárez ha vuelto a estar en el centro de la controversia, esta vez por su reciente cambio de look. Este miércoles, la actriz compartió en sus redes sociales una foto que capturó la atención de sus seguidores, pero también desató comentarios divididos. En las imágenes, la China se muestra con un nuevo estilo, que incluye cejas cortadas por la mitad, acompañado de la reflexión: “Los días van lentos pero la vida vuela”.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos seguidores expresaron su sorpresa y descontento. “¿Por qué te arruinás?”, “Uy, ¿por qué te arruinaste las cejas?, las tenías preciosas”, y “Mujer adulta, la ridículez que hace” fueron solo algunas de las críticas que se pueden leer entre los comentarios. Para algunos, el cambio de look no solo fue un error estético, sino un mal ejemplo para sus hijos.

Sin embargo, la polémica también ha generado un fuerte respaldo hacia la actriz. Sus defensores salieron en masa a explicar que este cambio está relacionado con su trabajo en el nuevo spin-off de El Marginal, titulado En el Barro, donde su personaje requiere un look específico. “No se arruina, se compromete con el papel en el que está trabajando, señora”, comentaron algunos internautas. Otros incluso señalaron que, si lo que se ve es un “desastre”, “qué nos queda al resto”.

En el Barro, bajo la dirección de Sebastián Ortega, promete explorar la vida en un penal de mujeres y ha generado grandes expectativas entre los seguidores de la serie original. El rodaje comenzó hace algunos meses y cuenta con un elenco destacado que incluye a figuras como María Becerra, quien hará su debut como actriz, junto a Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Ana Rujas, Carolina Ramírez y Ana Garibaldi.

La China Suárez, como siempre, no deja indiferente. Mientras algunos la critican, otros defienden su derecho a expresarse y experimentar con su apariencia.