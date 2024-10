Bake Off Famosos: revelaron detalles de la inesperada tensión entre los participantes

jueves, 10 de octubre de 2024 21:09

Bake Off Famosos, el exitoso programa de Telefe conducido por Wanda Nara, continúa pisando fuerte y se afianza como el único líder en su franja horaria. Con buenas mediciones de rating, el programa se ha consolidado como el favorito del público. Sin embargo, la reciente eliminación de Ángela Leiva, que había cautivado a los seguidores con su frescura, generó un intenso debate en las redes sociales, donde los fanáticos expresaron su sorpresa y descontento.

La cantante, en su despedida, destacó el gran equipo de trabajo que encontró en el programa y las amistades que logró consolidar. Sin embargo, comenzaron a surgir detalles sobre tensiones entre algunos de los competidores. En una reciente entrevista en el programa “A la Barbarossa”, Marcos Milinkovic, quien también fue eliminado, fue interrogado sobre un rumor de interna entre los famosos.

Analía Franchín, una de las panelistas, no dudó en preguntar: “Cuando te vas... ¿Enseguida te borran del grupo de WhatsApp?”. Con cierto nerviosismo, Marcos respondió: “A mí me dejaron. ¡Porque tengo coronita yo!”. La pregunta llevó a más indagaciones, y las panelistas insistieron: “Entonces a otros los borraron”. Ante la presión, el exjugador de vóley trató de matizar su respuesta, afirmando: “Yo digo que a mí me dejaron”.

Las palabras de Milinkovic generaron más dudas que certezas, y su evidente nerviosismo no pasó desapercibido.