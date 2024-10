Tristeza por la muerte de un histórico personaje de la TV argentina

martes, 1 de octubre de 2024 14:19

El ambiente artístico despidió a uno de los históricos personajes de la tribuna de ShowMatch. Antonio Tonino De Laurentis, quien supo caracterizar al cantante de Los Sultanes, fue despedido con cariño por el creador y conductor del ciclo, Marcelo Tinelli.

El lunes por la noche Tinelli se enteró de la triste noticia del fallecimiento de Tonino, quien durante 30 años fue parte de la tribuna: “Te voy a extrañar mucho querido Tonino”, comenzaron sus palabras, junto a una foto. “Cuando comience el programa el año que viene, habrá un lugar vacío, difícil de llenar. Volá alto amigo”, cerró el gerente de contenido de América TV, quien ya anunció que el año que viene celebrará los 20 años del primer Bailando, destacó TeleShow.

De Laurentis llegó al programa de Marcelo por medio de un amigo en común, Toti Ciliberto, humorista que fue parte de Videomatch, y desde ese momento fue a cada uno de los programas. “Te vamos a extrañar mucho Tonino. Gran compañero del programa”, respondió el Mago sin Dientes, otra figura del programa.

Tonino reveló el particular origen de su look en una entrevista: “Empecé como el doble de Los Sultanes porque un amigo me dijo que había un cantante que era igual a mí. Y cuando lo vi, pensé lo mismo. Así empecé como Los Sultanes, a veces hacía presencias en los boliches y mucha gente se sacaba fotos conmigo”, señaló el seguidor, en referencia al grupo conocido por el hit “Estoy saliendo con un chabón”.

Si bien siempre se mostró feliz de ser parte del show, hubo una época en la que no tenía permitido el ingreso al estudio y detalló cómo sufrió ese momento. “Un día estaba en el programa y viene mi amigo de seguridad y me dice ´te tenés que ir´. Yo pensé que era una joda y le pregunté por qué, entonces este lo llama a Carminati (NdR chofer y amigo de Marcelo). Estuve tres meses sin poder entrar porque decían que yo andaba diciendo que trabajaba en Tinelli y nada que ver, esos tres meses sufrí como loco”, dijo sobre el tiempo que estuvo alejado de su gran pasión.