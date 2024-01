Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 9 de enero de 2024 00:00

Intensa, con nuevos giros que sorprenden y un final que se empieza poco a poco a encaminar pero con desenlaces que nadie imagina. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita el último mes en la pantalla y con éste se van dando situaciones atrapantes.

En el capítulo de este martes, Asya (Cansu Dere) irá a hablar con Derya (Özge Özder) sobre los siguientes pasos de su venganza pero su amiga tratará de convencerla que desista de las maniobras porque le está haciendo mucho daño a Volkan (Caner Cindoruk).

"Asya sabes que todo tiene sus consecuencias. Ya hiciste lo que hiciste, ya jugaste tu juego, ¿qué no has tenido suficiente?, ¿Qué más estás tratando de hacer?, ¿por qué estás ensañada con Volkan otra vez, amiga?. Este hombre ya aprendió una lección suficiente", le dirá Derya pero la doctora no dará vuelta atrás con su decisión de destruir a quienes le arruinaron la vida.

"Yo no fui quien comenzó este sucio juego. Quería salir de aquí, no quería que nadie saliera lastimado, pero ellos no me dejaron", explicará Asya quien aclarará que tanto Volkan, como Derin (Melis Sezen) y Gönül (Gözde Seda Altuner) "no se saldrán con la suya". "Hace tiempo me prometí que el papel de la víctima no lo tomaré nunca más, y discúlpame Derya, pero la tristeza de Volkan aún no ha comenzado", agregará.

Por otro lado, Derin se verá acabada por la actitud de Volkan de irse lejos sin decirle nada y abandonándola. Pero a través de Seluck (Taro Emir Tekin) podrá localizarlo e intentará recuperarlo. Para ello aprovechará que ambos hombres se reunirán en la playa para allí encararlo y pedirle perdón.

"Casi has arruinado nuestra vida por tu exesposa", comenzará a hablar Derin pero Volkan la frenará y le pedirá que no mezcle las cosas. "No, no, amor, nunca. Está bien, para nada. No volveré a hablar de ella nunca. Pero quiero que me perdones también", expresará la chica.

Volkan le pidió que no vuelva a estar cerca de Onur ni verlo. "Te lo prometo. Te lo prometo", asegurará ella, jurándole amor para toda la vida.