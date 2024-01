Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 9 de enero de 2024 00:00

La desilusión, el miedo y el amor confluyen por estos días en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia de los hermanos Eren va tomando giros inesperados mientras que los otros personajes se enfrentan a situaciones también muy atrapantes.

En el capítulo que se verá este martes, Tolga (Berk Ali Çatal) tendrá un nuevo acercamiento a Zehra (Ilayda Sezgin), afianzado por los sentimientos de hermandad que le genera la pequeña Bahar (Ayla Polat). En este contexto, él y sus amigos se enterarán que la chica se casará contra su voluntad y por un acuerdo que hizo el hermano de ella.

"No quiero, pero me tengo que casar. Tengo que hacerlo", confesará Zehra quien luego agregará: "mi hermano y mi cuñada acordaron, ni siquiera me preguntaron si quería hacerlo".

Ante esto Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) intentará convencerla que no está bien eso. "Nos acabamos de conocer y no quiero entrometerme, pero... nadie puede obligarte a casarte. ¿Qué pasa si tratas de dejar a tu hermano y cuñada?. Mira, Ömer (Yigit Koçak) y yo no tenemos ni padre ni madre. Pero estamos sobreviviendo de alguna manera", le expresará Asiye.

Por otro lado, Ömer irá a la casa de Ahmet (Kaan Çakir) para devolverle la moto que un día él se la regaló. El joven no quiere saber nada con cualquier cosa que sea de él y se lo hará saber. Al arribar al lugar, el padre se verá sorprendido por la puntualidad de quien es su hijo. "Siempre he tratado de cumplir mis promesas, señor Ahmet. Así soy yo", expresará el chico quien evitará que él trate de excusarse: "No hay de qué hablar. Solo traje la motocicleta. Aquí está la llave".

"Fue un regalo para ti, así que no tienes que devolverlo", le aclarará Ahmet pero Ömer le hará saber que ya todo terminó: "No quiero nada de usted. Así como usted no me quiere a mí, yo tampoco lo quiero. Renuncio a mi empleo también".

Al escucharlo, Ahmet intentará explicarle que siente él y por qué tomó la decisión de alejarse. "Primero Susan me reclamó y ahora tú también. Ömer, mira, hijo... Lo intenté. Trabajé duro. Intenté que mi familia te aceptara. Pero esto no es bueno", dirá el padre. Estas palabras dolerán mucho en su hijo que reaccionará con lágrimas en sus ojos.

"¿Que no es bueno?, ¿qué quiere decir?, ¿que no fue bueno?, ¿qué no fue bueno?. Habla como si yo solamente fuera un objeto que compra y devuelve porque no le sirvió. Me dijo que era mi padre, que era parte de la familia y ahora me dice esto. Se lo agradezco porque... Cuando sea padre, nunca seré como usted. No quiero volver a verlo", finalizará de manera contundente para luego retirarse.