"Están nominado mal": las reacciones de Sabrina y Licha por un grito en GH

martes, 9 de enero de 2024 00:12

Isabel se fue de la casa de "Gran Hermano", debilitando a uno de los grupos que le da pelea a "las Furiosas". Y un grito del exterior les generó inquietud.

"Dice que gritaron: "están nominando mal". dijo Sabrina a Licha, quien le cuestionó que si se lo había dicho Emma "ya no creía nada". La joven comentó que Chino se lo confirmó y agregó: "hay una víbora suelta... puede ser. Se me vino a la mente y que no cayó en placa porque estamos nominando mal".

Licha afirmó que "tengo alguien en mente; en quien pensar. Para mí, esta placa va a sorprender", en relación a lo que se viene. Y Sabrina agregó "no me importa ir por donde van todos; ya me chupa un huev*".

NUEVO GRITO EN LA CASA



SABRINA: Dice que gritaron '¡están nominando mal!' Se me vino una víbora a la mente que no cayó en placa, eso significa estar nominando mal.#GranHermano pic.twitter.com/Y0kSiXlMzg — TRONK (@TronkOficial) January 9, 2024

Pero Licha afirmó que dejará de votar "por bandos" sino por "las cosas que ya no... ya a Juliana la puedo bancar porque hay otras cosas del juego que, ahora me molestan mal. Como el cuchicheo. Esas cosas no". Su amiga coincidió: "a Furia no la vamos a poder sacar ahora". ¿Harán una buena jugada?