Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 8 de enero de 2024 00:03

Desilusión, confusión y ausencias atraviesan a Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un momento muy tenso con sus antagonistas al borde de la locura y su protagonista en claro estado de poder por haber cumplido parte de su venganza.

En el capítulo de este lunes, Volkan (Caner Cindoruk) enfrentará a Onur por haber coqueteado con Derin (Melis Sezen). Pero además cree que Asya (Cansu Dere) también cayó en sus manos. "¿También sales con Asya, entonces?. Me deshice del imbécil de Ara solo para encontrarte. ¿Qué estás haciendo con Asya?, ¿Qué haces con Asya, ah?, ¿Por qué te importa, ah?", lanzará Volkan en un atado de locura a lo que luego le advertirá: "No quiero que te acerques ni a Asya ni tampoco a Derin".

Tras esta discusión, en la que Volkan buscará irse a las manos con Onur, este último irá a buscar a Asya para tener alguna explicación de lo que está ocurriendo. "No sé por qué hiciste lo que hiciste. Es posible que tengas una cuenta pendiente con Derin y tu ex marido, no lo sé. Pero debes entender esto, no puedes incluirme en tus planes", lanzará Onur.

Asya le aclarará que ella le estaba haciendo un favor al contarle que Derin lo estaba usando. "Es verdad, lo sé. Tú me avisaste y te agradezco muchísimo por eso. Pero esto no justifica lo que hiciste, Asya", aclarará él.

Por otro lado, Derin buscará a Volkan desesperada porque no sabe qué pasó con él y si está bien o no. "¿Le puse fin a tu juego?", increpará la rubia quien luego querrá saber si eslla es consciente o no de lo ocurrido. "¿Volkan te llamó o no te llamó?. Mira, he preguntado por él en todos los hospitales y comisarías, pero no está en ninguna parte, a menos que se haya evaporado", expresará preocupada.

"Estaría extremadamente feliz por él. Al final logró escapar y salvarse de ti. Así que no lo busques en vano, obviamente te dejó", responderá Asya con ironía. Sin embargo en ella estará la preocupación por no saber dónde está él.

A partir de esto Asya irá a buscarlo y lo encontrará. Cuando esté frente a frente con él, buscará ponerle fin a los enredos. "Vine aquí para hablar contigo. Volkan", expresará ella y agregará: "¿se te ocurrió alguna vez que tu adorable esposa, que sigue mintiendo y que no deja de pensar en la posibilidad de que algo pueda pasar entre nosotros, puede estar mintiendo?". Pero para Volkan, Asya le está mintiendo y también lo está manipulando como lo hizo con Derin.

Más tarde Derya (Özge Özder) hablará con Asya y le contará que se abre de su venganza porque está viendo que la maldad está llegando a puntos muy dañinos para con su amigo. "No estoy molesta porque Volkan se enteró de todo lo que pasó. Me molesté porque vi lo quebrado que estaba después de enterarse de todo este asunto", comenzará expresando.

Luego agregará: "Era un hombre miserable e indefenso. Debiste haberlo visto. Se sentó frente a mí como un niño pequeño, con el corazón roto. Casi se pone a llorar". "Sentí pena, Asia. Sentí pena por él, sentí pena por Volkan, que es mi amigo desde la infancia. ¿Puedes entenderlo? Además, amiga... Mira, lo que de verdad importa es que ese hombre te quiere de verdad, ¿entiendes? Y cuanto más fuerte es el amor, más fuerte es el dolor. Discúlpame, pero no estoy tan segura de si este hombre se merece todo lo que le estás haciendo. Discúlpame que te lo diga, Asya", finalizará.