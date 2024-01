Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 8 de enero de 2024 00:03

La desilusión, la tristeza y el amor confluirán esta semana en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos tan intensos como dramáticos con los hermanos Eren nuevamente atravesando un camino de desesperanza.

En el capítulo que se verá este lunes por Telefe, Nebahat (Simge Selçuk) y Akif (Celil Nalçakan) irán a buscar a Doruk (Onur Seyit Yaran) a la cárcel para sacarlo de ahí. "No es su culpa Akif, él nunca se imaginó qué es lo que había dentro de esas cajas. ¿Cómo iba a saberlo?", explicará la madre del joven.

Al salir del calabozo todos celebrarán el momento. El abogado explicará que ya pagó la fianza de Doruk y por eso quedó en libertad, sin arresto, hasta el día de la audiencia. Sin embargo Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) quedó encerrada.

"Mamá, ¿por qué Asiye no salió? ¿Tienen algo que decirme?", preguntará el joven preocupado pero Nebahat le explicará que ella solamente pagó su fianza no la de su novia. "¡No acepto ser juzgado sin arresto! ¡Salgo de ese agujero con Asiye o vuelvo a entrar! ¡Haz tu elección!... ¡Volveré a entrar!", lanzará el joven quien amenazará a sus padres con echarse él toda la culpa para liberar a su novia de esta situación.

Por otro lado, Ömer (Yigit Koçak) se dará cuenta que su padre sigue viendo a Sarp (Atakan Özkaya) como su único hijo y que la posibilidad de que esto cambie es imposible. En este contexto, el joven irá a hablar con Ahmet (Kaan Çakir) y le pedirá perdón por haber golpeado a su hermano.

"En verdad lo siento mucho, pero pensé que Sarp iba a hacer las paces conmigo. No fue mi culpa", comenzará expresando a lo que Ahmet pondrá un freno: "Ömer ya fue suficiente. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta? Esto no funcionó. Lo intentamos, pero no funcionó. Mira, yo quiero decir que...intenté...estar contigo, pero... es mi deber proteger a Sarp. Es mi hijo. Si me veo en la necesidad de elegir, pues elegiré a Sarp. Por favor, entiende esto".

Tras estas palabras, Ömer renunciará a su afecto y antes de irse le confesará cómo se sentía: "Solo estaba confundido por su supuesto amor. No voy a mentirle. En serio me ilusioné. Creí que podría ser... tener una relación de padre e hijo. Pero ¿sabe qué? Solo fue una ilusión. Nunca existió tal relación".