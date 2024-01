Pampita eligió a Lali Espósito para pasar una noche de pasión y ella reaccionó

lunes, 8 de enero de 2024 11:26

Pampita Ardohain sorprendió a todos al elegir a Lali Espósito como la mujer con la que pasaría una noche de pasión. La modelo, que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, hizo esta declaración en el programa de streaming Rumis, de La Casa.

En el programa, la influencer Vicky Braier le preguntó a Pampita cuál sería la mujer del espectáculo con la que pasaría una noche. La modelo respondió sin dudarlo: "Lali Espósito".

"Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba", dijo Pampita. "No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres", agregó entre risas.

Che díganle a Pampa que yo re toy eh uD83EuDEE0??uD83DuDE0FuD83EuDEF6 diosaaaa — Lali (@lalioficial) January 6, 2024

Estas declaraciones de Pampita se viralizaron rápidamente en las redes sociales y llegaron a oídos de Lali. La cantante no tardó en responder con humor: "Che, díganle a Pampa que yo re toy eh", expresó divertida junto a varios emojis de caritas felices y varios corazones. Luego completó: "Diosaaaa".

La declaración de Pampita sobre Lali generó un gran revuelo en las redes sociales. La cantante, por su parte, respondió con humor y dejó abierta la posibilidad de que algo pueda pasar entre ellas en el futuro.