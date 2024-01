"Jamás olvidaré eso": un querido actor mostró su "embarrado" debut en la TV hace 26 años

domingo, 7 de enero de 2024 15:41

Con una carrera que comenzó en la televisión y sumó cine y teatro, así como también la música, Benjamín Rojas cumplió 26 años como actor. Y compartió la fecha especial en redes sociales con un clip en el que se ve su debut como Yago, en la exitosa "Chiquititas" en el año 1998. Tenía solo 12 años.

"Un día como hoy, pero en 1998, grababa mi primera escena en televisión. Cumplo 26 años de carrera. Y estoy feliz de vivir de lo que amo. Tantos teatros, estudios, estadios! Pero vuelvo 26 años atrás, y recuerdo a dos personas que me señalaron con el dedo y dijeron “llamen a este chico”, expresó Benjamín que también compartió imágenes de su rol en "Floricienta" y "Rebelde Way", súper éxitos de Telefe.

"Esas dos personas me abrieron la puerta a un mundo que cambio mi vida para siempre. Y me cuidaron tanto que me sentí parte de su familia. Jamás olvidaré eso. GRACIAS Cris Morena y Gustavo Yankelevich @bycrismorena @yankelevichg", sentenció.

Sus fans recordaron sus exitosos personajes y Facundo Arana le dejó una confesión: "Me acuerdo muy bien Benja querido!!", sobre su debut.