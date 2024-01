De Hercai, Soñar Contigo y Fugitiva: 3 reconocidas actrices, en la nueva novela turca de Telefe

domingo, 7 de enero de 2024 00:00

Aún no estrena pero ya genera muchas expectativas. Golden Boy es la nueva novela turca que desembarcará en Argentina por Telefe en este 2024 y si bien no tiene fecha aún de estreno, sí provoca el interés de la audiencia que sigue las producciones de Turquía.



Esta novela, cuyo nombre original es Yali Çapkini, narra la historia de dos jóvenes que, en principio, no estaban destinados a compartir sus vidas, pero un encuentro inesperado cambiará sus destinos. Ferit es un joven soltero y mujeriego, pero de buen corazón, que regresa del extranjero. Ante la personalidad imprudente de Ferit, su abuelo Halis Korhan decide tomar cartas en el asunto y le pide a su nuera, Ifakat, que encuentre una joven adecuada para su nieto. A partir de ahí empieza una historia intensa pero apasionada.

La serie cuenta originalmente con más de 50 episodios divididos en 2 temporadas, con el actor turco Mert Ramazan Demir interpretando a Ferit, Afra Saraçoglu como Seyran, y Beril Pozam en el papel de Suna. Además, la producción cuenta con la participación de reconocidas figuras que han sido parte de otras exitosas novelas turcas emitidas por Telefe.

Si bien hay un gran elenco, y a lo largo de toda la historia se irán viendo caras conocidas, hay 3 que resaltan del resto. Se trata de Gülçin Santircioglu, Gözde Kansu y Öznur Serçeler. La primera se la recuerda como la Sultana Aslanbey de Hercai, la segunda como Eysan (la prima del malo Vedat) en Fugitiva y la tercera como Leyla Aydin en Soñar Contigo.

En la nueva novela de Telefe, Golden Boy, las tres actrices tienen papeles muy distintos a los que representaron en aquellas ficciones. Ahora tendrán perfiles tan fuertes como apasionantes en una trama que estará atravesada por mucho drama y por supuesto el amor.

La actriz Gülçin Santircioglu interpretará a Ifakat, Gözde Kansu a Gülgün y Öznur Serçeler a Asuman Korhan. ¿Quiénes son? Lo sabremos cuando se emita la novela en Argentina.