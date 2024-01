Gran Hermano: Sabrina y Denisse se besaron en la pool party y causaron revuelo

sábado, 6 de enero de 2024 13:15

La noche del viernes fue una de las más calientes de Gran Hermano. En el contexto de una pool party, Sabrina y Denisse se besaron en la pileta y causaron revuelo.

Mientras bailaban en el jardín de la casa, Sabrina se acercó a Denisse y, sin dudarlo, la besó apasionadamente. El gesto tomó por sorpresa a todos los presentes, quienes comenzaron a gritar y aplaudir.

El momento fue capturado por las cámaras del reality y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los fanáticos del programa no tardaron en reaccionar, con comentarios de todo tipo.

Algunos celebraron el beso y lo calificaron como "contenido de calidad". Otros, en cambio, fueron más críticos y acusaron a las participantes de estar buscando llamar la atención.

"Se desconocieron", "Se chaparon fuerte y seguían jajaj", "Emma tapando todo, sublime", "WTF. Este plot twist no me lo esperaba", comentaron algunos fanáticos del programa.

"El beso entre las dos rubias insípidas de la casa. Nadie se movió", "¿Soy la única a la que le hizo acordar al famoso chape de Dani y Juli?", "No sabe cómo llamar la atención que no sea activando el modo trola", "Que cringe me dan estas dos. Con tal de figurar hacen cualquier cosa", escribieron los usuarios de X.

El beso entre Sabrina y Denisse es un nuevo capítulo en la historia de Gran Hermano. El reality, que ya lleva varias semanas en pantalla, sigue dando de qué hablar.