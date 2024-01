Café con aroma de mujer: el embarazo real que cursó una actriz en pleno rodaje

sábado, 6 de enero de 2024 00:00

Café con aroma de mujer es, sin dudas, una de las novelas colombianas de mayor éxito en todo el mundo y Argentina no es la excepción. La ficción avanza firme en su primera temporada por Telefe con un drama que pone a sus protagonistas entre la situación de tensión entre el amor y la mentira.

Esta semana que terminó, Teresa Suárez, Gaviota (Laura Londoño), finalmente se fundió en un apasionado beso con Sebastián (William Levy), quien no paró un día en su búsqueda. Sin embargo cuando el amor parece que ganará la pulseada, la mentira nuevamente toma protagonismo para que el sentimiento que tienen no prospere.

Por estos días, la novela cuenta con dos personajes que aparecen con un embarazo en curso en la trama. Una es precisamente Gaviota y la otra es Lucía (Carmen Villalobos). Pero en la vida real también una de ellas curso un embarazo mientras grababa la ficción.

Según informó la prensa internacional, en pleno rodaje de la historia de amor de Gaviota y Sebastián, la actriz Laura Londoño se enteró de que estaba con una gestación en curso durante el rodaje de la segunda temporada de la serie. "La ropa de Gaviota no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre", confesó a Telemundo.

Luego, en una entrevista con la agencia EFE, Londoño reveló que se enteró de la noticia en julio de 2022, cuando ya había grabado la mitad de la temporada. “Estaba en un set de grabación y me empezaron a dar mareos. Me fui al baño y me di cuenta de que estaba embarazada”, contó.

La noticia fue una sorpresa para la actriz, que ya en ese momento era madre de una niña, Allegra Mora Londoño. “No me lo esperaba. Estaba muy feliz, pero también un poco nerviosa”, confesó subrayando que a partir de esto, tuvo que adaptar su rutina de trabajo para poder continuar con el rodaje de la telenovela: “Tuvimos que hacer algunos cambios, pero todo salió bien”.

La actriz dio a luz a su segunda hija, a la que llamó Mikaela, el 2 de enero de 2023. “Estoy muy feliz con mi familia. Es una bendición”, dijo.

Londoño está casada con Santiago Mora Bahamón, un conocido cineasta al que conoció durante un festival de cine en Cartagena, Colombia. Una historia de amor que perdura desde hace más de diez años y que decidieron consolidar en el año 2018 frente al altar. Fue con una ceremonia muy íntima a la que solo asistieron sus familiares y amigos más allegados. "Quien diga que el amor dura solo tres años no tiene ni idea de amar", escribía la actriz en redes sociales.