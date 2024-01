Tras eliminar un posteo, Barassi volvió a publicar en Instagram y sorprendió a todos

viernes, 5 de enero de 2024 00:00

Este jueves, el "famoso sanjuanino", Darío Barassi dedicó un emotivo mensaje dedicado a su esposa por el día de su cumpleaños. Sin embargo, en horas de la tarde decidió eliminarlo y fue tendencia en la red social X, ex Twitter.

Después de una horas, el conductor reapareció nuevamente en su cuenta de Instagram y volvió a publicar un romántico posteo.

"Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio q pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo . Muy complejo. Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder con todo. Y pudimos. Ella siempre puede. Nosotros siempre podemos. Es que juntos somos invencibles", remarcó el famoso.

Luego, sumó que "mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, banco y apoyo. A mi nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no se que es".

"Feliz cumpleaños María Lucía. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Que lindo volver q reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar, cada vez q pasa me recuerdo los mil motivos de porque estamos juntos. SOS la mujer de mi vida", cerró.



A continuación en posteo: