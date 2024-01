Traicionada: avance del capítulo de este viernes

viernes, 5 de enero de 2024 00:00

La venganza se destapó y todo está a punto de estallar en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela avanza rumbo al final y con esto, la desesperación de sus antagonistas ponen a la protagonista en un lugar complejo.

En el capítulo que se verá este viernes por Telefe, Asya (Cansu Dere) conseguirá su propósito, llevar a Volkan (Caner Cindoruk) a Sapanka con el fin de coquetearlo y que él caiga en su red. Pero el objetivo es que esto lo vea Derin (Melis Sezen) a quien venía extorsionando con el video en el que ella se besa con Onur.

"Es como si estuviera reviviendo el pasado", le expresará ella a él en el momento que compartan la cena romántica. En ese momento Derin y Gönül (Gözde Seda Altuner) llegarán al restaurante para hacer frente a la escena de Volkan y Asya bailando un lento juntos. Pero esa escena fue detalladamente planeada por la doctora usando a su secretaria quien vigilará en la puerta todos los movimientos y le avisará en el momento que madre e hija entren al hotel.

"Desafortunadamente, todos los días buenos tienen que terminar", le dirá Asya a su marido al oído mientras bailan el lento. Frente a ellos Derin y su madre verá esa escena y estallará de ira. "Justo cuando suena nuestra canción, esto es increíble", dirá Asya que será escuchada por la rubia y reaccionará mal.

"Onur me besó. Porque le mentí sobre tener sentimientos por él, solo quería ponerte celoso para poder mantenerte feliz y siguieras a mi lado. Pero Asya envió a Pelín detrás de mí e hizo que nos grabara y me ha estado amenazando durante dos días sobre que te mostrara el video. Dijo que te lo mostraría en el restaurante de Selcuk (Taro Emir Tekin). Por eso los encontré ahí, no te estaba siguiendo", confesará la rubia.

Luego agregará: "Y claro, hoy tampoco te seguí hasta aquí. Y también hizo que mi mamá la escuchara hoy en la mañana que hablaba contigo sobre venir a Sapanka en familia".

Tras esto, Volkan irá a buscar a Derya (Özge Özder) para saber si realmente todo fue una trama o no de Asya. "¿Ella está jugando conmigo?. Derya te hice una pregunta y sé que tienes la respuesta, así que por favor, respóndeme".

"Derya, por favor, sé honesta conmigo. Derya, por favor, sé honesta conmigo. Por favor, solo quiero que me digas la verdad. Asya está jugando conmigo. Quiere destruir mi relación con Derin. Si lo hizo, lo logró. Mi relación se acabó. Se acabó. Derin nos atrapó bailando juntos, Derya. ¿Pero qué busca Asia? ¿Venganza?", finalizará él.