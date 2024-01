Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 5 de enero de 2024 00:00

Momentos de cambios, de sorpresas y con el amor siempre presente. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La ficción transita la Tercera Temporada con personajes que se fueron y otros que se sumaron para dar importantes giros a la trama.

En el capítulo de este viernes, Tolga irá a visitar a Zehra (Ilayda Sezgin) con el objetivo de llevarle unos regalos a Bahar (Ayla Polat), quien tiene el corazón de su hermana. "Traje unos libros de matemáticas para Bahar porque creí que sería muy bueno ayudarla a estudiar", contará Tolga al momento de hacer el presente a la nena que tiene el corazón de Leyla. "¡Qué alegría que estés aquí!", expresará la pequeña al verlo a lo que él dirá con alegría: "¡Princesa, me alegra verte!. ¿Tienes idea de cuánto te extrañé?. Mucho".

El joven le llevó de regalo unos libros de matemáticas, unos cuantos cuadernos y unos lápices. "Espero que te puedan servir tanto como a Leyla", dirá la nena pero la alegría del momento se verá interrumpida por la llegada del hermano de Bahar y Zehra. Esta última al verlo de lejos le pedirá a Tolga que se vaya para que él no lo vea y se arme problema. "A mi hermano y a mi cuñada no les gustan las visitas. Mejor vete. Te veo después", le dirá la chica al momento de despedirlo con mucho nerviosismo pero sobre todo miedo.

"No sé qué tiene de malo que su hermano y su cuñada vean que estoy hablando con ella fuera de su casa. No es tan malo", considerará Tolga quien al momento de retirarse será visto por el hermano de las chicas, quien no le gustará que él haya estado ahí. Por eso rápidamente llegará la recriminación.

Lejos de esto, Doruk (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) pasarán un muy mal momento. Es que en el instante que este joven lleve el cargamento de cargas que le indicó su jefe, se topará con una muy desagradable sorpresa. Es que al llegar al lugar de destino, los hombres que deben recibir las cajas, huirán cuando vean a la policía. Son un par de traidores. Rápido, vámonos de aquí, ya", lanzará uno de ellos.

Ante esto Doruk y Asya no entenderán que sucede y esperarán a la policía que se acerque, sin saber que el escenario es más grave de lo que creen. "No entiendo, amor. Estoy tan sorprendido como ellos", señalará Doruk. Cuando la policía esté ante ellos, los entrevistará y revisará. "Nos dijeron que están traficando artículos robados", lanzará el efectivo haciendo alusión a lo que contienen las cajas que la pareja llevaba.

"¿Qué? ¿Traficando?", preguntará Doruk quien considerará que "esto debe ser una equivocación" y aclarará que ellos trabajan en un taller textil y lo que hay dentro de las cajas es precisamente ropa pero "nada de esto es robado". Sin embargo cuando abran éstas aparecerán los artículos robados. "Oficial, sea lo que sea, no tenemos nada que ver con esto", dirá rápidamente Doruk pero ya será muy tarde y lo llevarán preso junto a Asiye.

Por otro lado, Ahmet (Kaan Çakir) tomará una decisión sobre Ömer (Yigit Koçak): "No esta abierta a discusión. No voy a cambiar de parecer... Ignor, ¿puedes darme los documentos que firmé?. Estoy reconociendo a Ömer... Será parte de nuestra familia muy pronto. Es su derecho".