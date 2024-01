"Me apuntaron, me sacaron todo": Pablo Alarcón denunció que le robaron

viernes, 5 de enero de 2024 13:19

El actor Pablo Alarcón denunció que fue víctima de un violento robo en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el artista circulaba en su auto por la zona de Palermo.

Según relató Alarcón en un video publicado en su cuenta de Instagram, dos delincuentes en moto lo interceptaron en un semáforo y le apuntaron con un arma. "Me afanaron, a punta de revolver, me rompieron el vidrio del coche en un semáforo. Me sacaron todo", señaló en el video destacando que tras esto huyeron.

"Recién hoy pude reponer el celular. Estuve ausente de Instagram así que le aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande o me fui a...”, agregó.

En diálogo con el periodista Daniel Ambrosino, Alarcón brindó más detalles del robo: “Fue una moto que se acercó, le rompieron el vidrio. Eran dos personas en la moto, con casco y le robaron el celular y todo lo que tenía a mano. Y se fueron. Era de noche, estaba oscuro. No hizo la denuncia porque no valía la pena, porque no tenía forma de reconocerlos, no sabía dónde era, no sabía qué podía denunciar al respecto. Así que quedó en esta denuncia pública”.

El actor también se refirió a las dificultades económicas que atraviesa el sector artístico en Argentina. "Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores", dijo Alarcón, quien en el pasado año se vio obligado a actuar a la gorra en una plaza para poder subsistir.