Aparecieron fotos de Charly García en la calle y revolucionaron las redes sociales

viernes, 5 de enero de 2024 13:36

Charly García, uno de los músicos más importantes de la historia argentina, reapareció en público en las últimas horas, y revolucionó las redes sociales.

En las imágenes se ve al artista, de 72 años, en silla de ruedas, vestido con una remera de Pappo's Blues y sonriendo a sus seguidores, quienes lo abordaron en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Palermo.

Según los testimonios de los presentes, García se encontraba de buen humor y saludó a todos los que se acercaron a él. Incluso, uno de sus fanáticos le regaló una camiseta de los Beatles, que el músico lució con orgullo.

La aparición de García en público generó gran alegría entre sus seguidores, quienes llevan tiempo esperando noticias suyas. El músico lleva un tiempo apartado de los escenarios, debido a problemas de salud.

Las fotos de Charly García en silla de ruedas son un buen augurio para sus fanáticos, quienes esperan que el músico pueda recuperarse pronto y volver a los escenarios.

El día que las palabras de Nacha preocuparon a todos

Nacha Guevara, amiga del artista, comentó hace un tiempo que no le gustaba cómo había visto al cantante. “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, destacó en una nota que difundió Teleshow.

Luego agregó: “Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos”.