Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 4 de enero de 2024 00:00

La venganza va dando sus frutos en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita tiempos en los que la revancha está en las manos de la protagonista y no lo deja pasar.

En el capítulo que se verá este jueves, Asya (Cansu Dere) se someterá nuevamente a las amenazas de Gönül (Gözde Seda Altuner) pero esta vez no es bajo el miedo de sus palabras sino tomándola como un desafío. La madre de Derin (Melis Sezen) le recordará las palabras que le dijo el día que su hija se casó con Volkan (Caner Cindoruk).

"Te dije algo aquí hace dos años", recordará Gönül a Asya quien en su memoria tiene presente esa frase a la que hace referencia. "'Destruiré el corazón de cualquiera que lastime a mi hija' o algo así. ¿De eso estás hablando?, lo recuerdo muy bien", responderá Asya. Sin embargo Gönül le aclarará que esa frase sigue presente pero hoy hay otra más fuerte: "Te dije que sería peor que Derin y Volkan. ¿Lo recuerdas?".

Ante esto, Asya responderá: "Claro que sí. Estaba tan enojada contigo en ese entonces. Pero cuando miré la vida a través de tu ventana, descubrí que es divertido. Así que ahora lo disfruto". Luego la doctora le advertirá que se vaya ella y su hija, Derin, de Tekirdag, sino no parará con su venganza.

Por otro lado, Derin hablará con Onur y le pedirá un favor que no caerá en él como ella espera. "No se me ocurrió otra cosa. No tengo otra solución. Si no me hubieras besado, no estaría en esta horrible situación", comenzará expresando la joven.

Pero él le aclarará que ella intentó usarlo y fue eso lo que los llevó a esa situación. "Por favor, ¿podríamos centrarnos en el presente? ¿Podrías decir que es un video antiguo?", le pedirá ella sin embargo él no aceptará e irá más allá: "Derin, mira todo lo que ha pasado. Tu relación con Asya, y esto entre tú y Volkan, toda tu vida. Es todo tan extraño e incomprensible para mí. Ya no sé lo que está bien y lo que está mal".

Luego subrayará: "espero que Asya no le muestre ese video a Volkan, para que no venga a preguntarme nada. Porque si viene a mí, no sé si mi respuesta sería la que quieres que le dé".