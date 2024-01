Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 4 de enero de 2024 00:00

Comienza una nueva etapa en la vida de muchos de los personajes de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. El amor poco a poco va surgiendo no sólo de pareja sino también entre padre e hijo.

En el capítulo de este jueves, Suzan (Ahu Yagtu) hablará con Ahmet (Kaan Çakir) y le confesará la alegría que le produce saber que está cada vez más cerca de su hijo, Ömer (Yigit Koçak): "Creo que ya son un poco más íntimos. Últimamente siempre hablas sobre él... verlos tan unidos me da mucha felicidad".

Ante esto, él asegurará que se siente bien por cada paso que da. "Estar haciendo cosas buenas por él hace que me sienta mejor que nunca. Siento que, de alguna manera, recupero el tiempo perdido", señalará para luego darle la noticia de que le comprará una casa a Ömer y a sus hermanas.

"¡Ahemet, qué excelente noticia! ¡Ay, no tengo palabras! Si lo haces, cumplirías uno de mis objetivos que me propuse como madre, pero no he podido hacerlo por cuestiones de dinero. ¡Ay, qué emoción!", confesará quien luego será invitada para ir a conocer la nueva casa de su hijo.

Esta información molestará a Sarp (Atakan Özkaya) quien se enfrentará a su madre por no intervenir en la decisión de su padre pero también se enojará con su hermana por estar a favor de Ömer. "¿Por qué a nadie le importa lo que pienso?, ¿Por qué nadie me hace caso?. Madre, esto no va a tener un final feliz, te lo aseguro", señalará Sarp.

"Hablaré con tu papá, voy a ver qué puedo hacer. Ya, tranquilo", le prometerá Sevval (Nihan Büyükagaç) a lo que Sarp le subrayará: "Sí, por favor, porque si no le pones un alto ahora, después será muy tarde. Es suficiente. ¿Entiendes? ¡Será muy tarde!".

Por otro lado, Tolga estará sumergido en la depresión y sus amigos estarán dispuestos a sacarlo de esta situación. Para ello, Doruk (Onur Seyit Yaran) y Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) irán a buscar a Zehra para que lleve a Bahar al encuentro del joven ya que la nena tiene el corazón de Leyla. Y ella lo aceptará.

"Últimamente no tiene ganas de socializar demasiado", le expresará Doruk a Zehra una vez que ella y su hermanita estén en la casa. Allí Doruk y Ogulcan intentarán sacar de la cama a Tolga pero no lo conseguirán en una primera instancia. Sin embargo, el chico Eren tendrá un método muy particular para que salga de esa situación y se encuentre con la pequeña Bahar.