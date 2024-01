"Quería hacer una juntada pero...": L- Gante enfrió su relación con Wanda Nara

miércoles, 31 de enero de 2024 13:57

Fernando Dente volvió a la televisión con su programa "Noche al Dente" y su primer invitado fue L-Gante, que respondió todo tipo de preguntas, inclusive las relacionadas con su vida privada.

"¿Te dolió que Wanda te dejara de seguir?", le preguntó el conductor, a lo que el cantante respondió: "Nunca me rescaté que me dejó de seguir, ayer me habló Wanda, quería hacer una juntada de noche, pero estoy con mi compañera Candela y estábamos haciendo otra cosa".

"Wanda estaba con mis compañeros, es una persona que está entre nosotros, es amiga de mis amigos", detalló el músico, que tiene grabada una canción con la mediática y que probablemente este año vea la luz: "Me la tienen que pasar así la tengo en el celu".

Entonces la cámara mostró a su nueva novia. "Cande es esa bomba que está ahí parada", dijo el conductor, a lo que el cantante agregó que "Cande es esa rubiecita, nos conocimos hace un par de fechas y nos estamos conociendo, por ahora es lo que se puede decir".