"Perdí el tiempo": las confesiones de Daniela Celis y Thiago Medina tras ser padres

miércoles, 31 de enero de 2024 16:04

Los exGran Hermano 2023, Daniela "Pestañela" Celis y Thiago Medina recibieron a sus gemelas Aimé y Laia este lunes y disfrutan de los primeros días junto a ellas. Aunque les parecía imposible, mientras están internados en un sanatorio, tuvieron tiempo libre ya que las pequeñas duermen varias horas.

Por eso, decidieron hacer un vivo en Instagram para contar todo de la cesárea y hacer confesiones. Pese a que los seguidores le preguntaron insistentemente, no hicieron referencia a si mostrarán las caras de sus hijas.

"Fue lindo y loco a la vez", dijo Thiago sobre la cesárea. En los momentos previos a la cirugía en la que nacieron las nenas, contó que "estaba nervioso tras prepararme y caminaba de puerta a puerta. La doctora me decía: "No te vayas a desmayar".

En ese primer momento, el joven papá no vio "nada de sangre". "Me dieron una silla pero quería estar parado. Me dio más miedo cuando empezaron a cortar (la incisión de la cesárea) porque hacías gestos en la cara. Te miraba a vos, te miraba a vos y no pensaba en nada", confesó ante "Pestañela", que prestaba atención a cada palabra.

Sobre los nacimientos, Thiago relató que "fue todo re rápido. Pasaron 10 minutos desde que te cortaron y me mostraron las bebas Aime y Laia. Vi cuando cortaron el cordón y te la llevaron pero también vi todo lo demás".

Fue en ese momento que confesó a su pareja: "Te vi con la panza abierta, vi todos los órganos. ¡Vi todo, gente!. Fue re rápido pero vi cuando te limpiaban. Parecía una masacre... pero fue lindo a la vez. Fue lo mejor que vi en mi vida. Nunca me imaginé que iba a aguantar y no me desmayé".

Por su parte, Daniela detalló sobre las bebitas que "les queda grande la ropa de bebé prematuro... ¡Son hermosas! Siento que perdí el tiempo; ¡cómo no fui mamá antes!",